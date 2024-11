Siniscola: un parcheggio da sangue e crick, pensionato ai domiciliari

Non è in pericolo di vita, ma l’umiliazione per essere stata aggredita da un coetaneo armato di utensile da meccanico non è certo facile da digerire. Il nostro moderno Spartaco, invece, non ha fatto in tempo a godersi il suo "trionfo": grazie alle telecamere e ai testimoni, la polizia lo ha rintracciato poco dopo mentre bighellonava per il centro di Siniscola, come se nulla fosse accaduto. Ora è ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio, in attesa che un giudice confermi la misura. Questa vicenda è l’ennesimo triste spettacolo di come l’esasperazione quotidiana possa degenerare in follia. Non bastavano i parcheggiatori abusivi, ora dobbiamo temere pure i pensionati con il crick. Ma la vera domanda resta: cosa ci sta succedendo? Forse abbiamo perso il senno, o magari semplicemente troppa gente ha visto troppi film sbagliati.

Settantaquattro anni sul groppone e non sentirli, almeno per quanto riguarda la capacità di combinare guai. A Siniscola, un pensionato ha pensato bene di trasformare un tranquillo parcheggio di supermercato in un'arena gladiatoria, colpendo una donna di 79 anni con un crick. Il motivo? Una lite per il posto auto, come se stessimo parlando dell'ultimo pezzo di terra disponibile su questo pianeta. La vittima, con una ferita alla testa degna di un film pulp, è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Olbia.