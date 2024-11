La Regione abolisce il servizio di gestione della BDN: La Protesta del Centro Studi Agricoli

Una cifra che, sommata, ammonta a circa 3,8 milioni di euro, pesando ulteriormente su un settore già provato da difficoltà economiche e burocratiche. Per far fronte a questa nuova situazione, il Centro Studi Agricoli ha annunciato l’organizzazione di corsi destinati agli allevatori, con l’obiettivo di formarli alla gestione autonoma della BDN. "È una risposta concreta per permettere agli allevatori di risparmiare e non essere ulteriormente gravati da spese inutili," conclude Tore Piana. Questa iniziativa vuole rispondere in maniera pratica e diretta a una decisione che molti nel mondo agricolo considerano un passo indietro nella tutela del settore primario. Il CSA si schiera al fianco degli allevatori sardi, offrendo strumenti per fronteggiare una scelta che rischia di compromettere ulteriormente la sostenibilità economica delle imprese agricole isolane.

