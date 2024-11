Borore: evade dai domiciliari per andare in vacanza in Egitto, arrestata una 60enne





La vicenda ha preso forma quando i Carabinieri di Borore, durante un controllo sulle banche dati, hanno scoperto che la donna aveva lasciato la propria abitazione, violando la misura restrittiva. Gli approfondimenti hanno permesso di ricostruire i dettagli del viaggio, individuando la data del rientro in Italia. Dopo uno scalo all’aeroporto di Fiumicino, la donna è atterrata a Olbia, dove ad attenderla c’erano Carabinieri e Polizia di Frontiera. L’arresto è scattato immediatamente, con l'accusa di evasione.





La donna è stata riaccompagnata nella propria abitazione e nuovamente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. L’intervento, che ha richiesto una stretta collaborazione tra diverse forze di polizia, dimostra l’efficacia del controllo del territorio e della sinergia tra Carabinieri e Polizia di Stato. La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha convalidato l’arresto. Tuttavia, come precisato dal Procuratore Gregorio Capasso, i provvedimenti cautelari adottati sono riferiti alla fase iniziale del procedimento, fatto salvo il giudizio definitivo. Una storia che mescola leggerezza e trasgressione, ma che ricorda come la legge non possa essere ignorata neppure per un’avventura oltreconfine.

Non poteva resistere al richiamo del viaggio, ma il suo piano si è scontrato con la legge. Una donna di 60 anni, sottoposta a detenzione domiciliare, è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Borore, con il supporto del Reparto Territoriale di Olbia e dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aeromarittima della Polizia di Stato di Olbia, dopo essersi recata in Egitto per un viaggio di piacere senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.