Tornano a Cagliari i mercatini di Natale

Dei 43 espositori fanno parte 17 artigiani, 12 hobbisti e 14 commercianti provenienti non solo da Cagliari o dalla Sardegna (38 in tutto) ma anche da altre regioni (Puglia, Campania, Sicilia) e alri Paesi (Argentina e Tunisia). I dettagli dell’appuntamento che, promosso dal Comune di Cagliari in collaborazione con il CCN Corso Vittorio Emanuele II e l’associazione piazza Yenne, animerà il centro storico della città, sono stati illustrati ieri, lunedì 18 novembre 2024 nella sala Retablo del Municipio, dall’assessore alle Attività produttive Carlo Serra, affiancato dall’assessora alla Cultura e turismo Maria Francesca Chiappe.

L’appuntamento è a partire dal 1° dicembre nel corso Vittorio Emanuele II fino al 7 gennaio e in piazza Yenne fino al 29 dicembre: 40 casette in legno (29 nel Corso e 11 in Piazza) che dalle 10 alle 21 permetteranno a cittadini e visitatori di immergersi nell’atmosfera natalizia. Un pianoforte a disposizione di chiunque voglia intrattenere i passanti con un po’ di musica in piazza Yenne e una scacchiera gigante per i più piccoli e per gli appassionati che vorranno cimentarsi in sfide di abilità, sono le principali novità dell’edizione 2024 (l’ottava edizione) dei Mercatini tradizionali di Natale a Cagliari.