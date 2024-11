Alghero, anziano perde il controllo dell'auto e si ribalta in Viale della Resistenza

L’incidente di questa mattina riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, spesso compromessa non solo da problemi strutturali delle infrastrutture, ma anche da fattori legati all’età e alle condizioni fisiche dei conducenti. Tony Purcaro, presidente di Dekra Italia, durante un evento di oggi a Milano, ha dichiarato che i sinistri stradali hanno un costo sociale ed economico enorme: "In un anno abbiamo circa 1,2 milioni di persone che perdono la vita a causa di incidenti stradali. Di questi, 20.000 in Europa, 3.000 in Italia. Se pensiamo a quello che è il valore che spende la comunità per tutte le tipologie di incidenti, inclusi i feriti, parliamo quasi dell’ammontare di una finanziaria". Purcaro ha sottolineato che il 90% degli incidenti stradali è attribuibile a errori umani, evidenziando la necessità di una formazione continua per il conseguimento e il mantenimento della patente di guida. "Dobbiamo renderci conto che la sicurezza è frutto di scelte consapevoli. Serve una formazione più evoluta, che sfrutti la tecnologia per simulare le conseguenze di comportamenti errati senza doverle vivere realmente". La sicurezza stradale, per Purcaro, è un tema culturale che richiede aggiornamenti costanti, soprattutto considerando i risultati di una recente ricerca condotta in Germania. "Abbiamo sottoposto un campione di adulti all’esame teorico per il conseguimento della patente, e l’80% non ha superato il test, commettendo una media di 30 errori".

Ad Alghero, questa mattina, un uomo di 84 anni ha perso il controllo della propria auto mentre percorreva Viale della Resistenza, nei pressi della vecchia Casa di Riposo per anziani. L'auto, dopo aver urtato una Panda parcheggiata, ha colpito una palma, terminando la sua corsa capovolta al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto l'anziano conducente dall'abitacolo, e un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Gli agenti della Polizia Municipale hanno regolato il traffico e scortato l’ambulanza, garantendo un trasporto rapido verso l’ospedale. Le condizioni del ferito restano critiche, mentre le indagini sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso. La prima ipotesi è che l’uomo possa essere stato colpito da un malore.