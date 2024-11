Alghero celebra la Giornata dell’Albero con eventi dedicati all’ambiente e contro la violenza sulle donne

Accanto al tema ambientale, la giornata offrirà anche spunti di riflessione sulla lotta contro la violenza sulle donne. Come gesto simbolico, saranno collocate delle scarpette rosse nei pressi della panchina rossa inaugurata lo scorso anno, a testimonianza del forte impegno della comunità contro ogni forma di violenza di genere. Alle 13:30, spazio alla convivialità con un pranzo a base di prodotti locali, accessibile su prenotazione tramite WhatsApp al numero 3489800693. Il pomeriggio sarà animato da giochi, la tradizionale pentolaccia e la distribuzione di castagne arrosto.





Durante l’intera giornata, sarà possibile assistere a dimostrazioni sulla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli locali. Grazie alla collaborazione del maneggio "Il Grifone" di Alghero, saranno inoltre organizzati battesimi della sella e passeggiate a cavallo. Per i più piccoli, saranno allestiti gonfiabili per garantire divertimento e intrattenimento. Il comitato ha inoltre aderito all’iniziativa solidale "Il miracolo di Natale", accogliendo beni di prima necessità che saranno distribuiti alle famiglie bisognose della città. Un evento che unisce sostenibilità, solidarietà e impegno civico, invitando tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per vivere una giornata all’insegna della condivisione e del rispetto per l’ambiente e le persone.

Domenica 24 novembre, la borgata di Sa Segada - Tanca Farrà ad Alghero sarà il cuore pulsante di un’iniziativa che unisce la celebrazione della Giornata Nazionale dell’Albero e la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il comitato di borgata, con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, di Forestas e della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), organizza la terza edizione di questa manifestazione ricca di attività e significato. L’evento prenderà il via alle ore 10 con le iscrizioni gratuite dei bambini per la piantumazione di nuovi alberi, un gesto concreto per incrementare il patrimonio arboreo della borgata e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale. L’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità civili e religiose, è prevista per le ore 11, seguita dalla cerimonia di piantumazione alle 11:30.