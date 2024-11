Paulilatino: fermo convalidato per tentato omicidio, vittima gravemente ferita

La vittima, nel tentativo di sfuggire all’aggressione, è scesa dal veicolo, ma l’indagato, dopo aver fatto retromarcia, ha avanzato nuovamente con il mezzo, schiacciandolo contro l’auto e colpendolo ripetutamente agli arti inferiori con la benna. Un testimone, accortosi della scena, è intervenuto lanciando sassi contro il trattore per fermare l’aggressore, che tuttavia è fuggito a bordo di un’auto guidata dal figlio. La vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale G. Brotzu di Cagliari, ha riportato traumi gravissimi con una prognosi di sessanta giorni.





Le immediate indagini condotte dai Carabinieri di Paulilatino, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ghilarza e delle unità di Nuoro, hanno portato al rintraccio e all’arresto dell’indagato, residente a Fonni. L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Oristano, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Il fermo, classificato come misura precauzionale, conferma la gravità delle accuse, sebbene l’indagato sia da ritenersi innocente fino a una eventuale condanna definitiva. Nel frattempo, le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio di questa drammatica vicenda.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Oristano ha convalidato questa mattina il fermo operato dai Carabinieri della Compagnia di Ghilarza nei confronti di un uomo accusato di tentato omicidio. I fatti risalgono alla sera del 13 novembre, quando, intorno alle 18.30, in località Funtana Sassu di Paulilatino, l’indagato avrebbe deliberatamente aggredito la vittima, causando gravissime lesioni. Secondo le ricostruzioni, la vittima stava guidando la propria auto verso un’azienda agricola quando l’aggressore, a bordo di un mezzo agricolo, gli avrebbe bloccato il passaggio, cercando di ribaltare l’automobile con la benna del trattore.