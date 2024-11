Orgosolo: operaio di Forestas ferito da una fucilata, indagini in corso

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30 di venerdì. Puddu, salito a bordo del suo veicolo, è stato improvvisamente raggiunto dai colpi di fucile: alcuni pallettoni hanno danneggiato la carrozzeria del mezzo, mentre almeno due hanno penetrato l’abitacolo, ferendolo al volto. Subito soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Nuoro, dove è stato operato d’urgenza. Al momento, l’uomo è fuori pericolo.





Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare. L’operaio, che non risulta noto alle forze dell’ordine, ha raccontato ai Carabinieri di non aver visto chi possa aver sparato. Sul posto sono intervenuti i militari del Comando Provinciale di Nuoro e un’ambulanza medicalizzata del 118. Le indagini proseguono per cercare di ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili di un episodio che ha destato forte preoccupazione nella comunità locale.

ORGOSOLO – Grave episodio in località Montes, dove un operaio di Forestas, Giovanni Antonio Puddu, 66 anni, è stato colpito da una fucilata mentre controllava il perimetro di un cantiere forestale. L’uomo è stato ferito alla guancia da una scarica di pallettoni che ha colpito anche la sua auto.