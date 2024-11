Escalaplano: arrestati due giovani per spaccio di hashish





La droga era confezionata in due panetti da 100 grammi ciascuno, pronti per essere immessi sul mercato locale. Il materiale è stato sequestrato e sarà oggetto di ulteriori analisi da parte delle autorità competenti. L’operazione conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di stupefacenti, anche nei piccoli centri del territorio. I due giovani dovranno ora rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.

ESCALAPLANO – Durante un controllo serale l’11 novembre, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne e un 19enne, entrambi residenti nel paese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due giovani, fermati mentre viaggiavano in auto, sono stati sottoposti a un’accurata perquisizione che ha portato alla scoperta di circa 200 grammi di hashish.