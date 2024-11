Tortolì e Ilbono: padre e figlio arrestati per droga e arma clandestina

L’atteggiamento sospetto dei due ha spinto i Carabinieri a estendere la perquisizione all’abitazione della famiglia. Qui, il 63enne è stato trovato in possesso di un fucile con matricola abrasa. Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato una piantina di marijuana alta circa 40 cm, ulteriori 19 grammi di marijuana, 60 grammi di hashish e una serra domestica completa di lampade e ventilatori per la coltivazione. La madre, oltre alla denuncia per il coltello, è stata segnalata per omessa custodia di armi e detenzione abusiva di munizioni. Nonostante fosse in possesso di regolare licenza, non aveva custodito correttamente alcune armi e munizioni, trovate sparse per l’abitazione. Inoltre, la donna è stata denunciata per possesso illegale di cinque tartarughe senza autorizzazioni, in violazione della normativa vigente. Gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Lanusei. Il 63enne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre al 19enne è stato imposto l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. L’udienza di convalida si è tenuta il 13 novembre.

TORTOLÌ – Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Lanusei ha portato all’arresto di un 63enne e di suo figlio 19enne, entrambi residenti a Ilbono, per possesso di un’arma con matricola abrasa e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento, avvenuto nella serata dell’11 novembre, si è concluso con la scoperta di droga, armi e una serra domestica. Il giovane è stato fermato a Tortolì, in via della Lavandaia, mentre si trovava a bordo di un’auto condotta dalla madre. Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto 19 grammi di marijuana e un coltello a serramanico in possesso del ragazzo, mentre un altro coltello è stato trovato nella disponibilità della donna, una 54enne di Ilbono, poi denunciata per porto di oggetti atti a offendere.