Tragedia in corsia: muore a 18 mesi dopo dimissioni e ricoveri

Tuttavia, poche ore dopo il ritorno a casa, le sue condizioni si sono aggravate, costringendo la famiglia a riportarla urgentemente in ospedale. Ricoverata per alcuni giorni alle Scotte, la bambina è stata poi trasferita d’urgenza all’ospedale di Massa, dove purtroppo è deceduta. La dinamica degli eventi e le circostanze che hanno portato alla morte della piccola sono ora al vaglio degli inquirenti. La Procura ha avviato un’indagine per chiarire eventuali responsabilità, soprattutto in merito alla gestione dei primi accessi e alle dimissioni iniziali. La comunità, attonita, si stringe attorno al dolore della famiglia, chiedendo risposte su una tragedia che sembra lasciare più domande che certezze. Per ora, resta il silenzio di una vita spezzata troppo presto e l’urgenza di fare chiarezza su quanto accaduto.

Una vicenda straziante scuote Siena e Massa Carrara: una bambina di soli 18 mesi è morta all’ospedale di Massa dopo un iter ospedaliero drammatico che ha coinvolto due strutture sanitarie. Sulla tragedia, che ha sconvolto la comunità, indaga la Procura di Massa Carrara. La piccola era stata portata due volte dai genitori al policlinico Le Scotte di Siena. Durante il primo accesso, la bimba, che mostrava segnali di malessere, era stata sottoposta ad accertamenti e successivamente dimessa.