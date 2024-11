Incendio a Maracalagonis: casa evacuata, 80enne intossicato

Le fiamme e il fumo hanno rapidamente reso impossibile l’uscita, intrappolando i tre occupanti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, accompagnati da un’autobotte, un’autoscala e il furgone autoprotettori. Presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri. I vigili del fuoco sono riusciti a evacuare l’abitazione, salvando la famiglia. L’80enne, che aveva respirato fumo, è stato affidato alle cure mediche e trasportato in codice giallo al Policlinico di Monserrato. Le sue condizioni non sono gravi. I pompieri hanno impiegato diverse ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’abitazione, che ha subito danni ingenti. Una mattina drammatica che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, evitata grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.

Un incendio ha devastato un’abitazione in via Aldo Moro a Maracalagonis, lasciando un bilancio di tre persone soccorse, tra cui un anziano trasportato in ospedale per intossicazione da fumo. L’incidente si è verificato poco prima delle sei del mattino e sembra essere stato causato da un corto circuito nell’impianto elettrico. All’interno della casa si trovavano un uomo di 80 anni, la moglie e il figlio.