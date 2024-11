Oristano: traffico illecito di rifiuti mascherato da beneficenza, condanna a due anni per F.M.

Il Giudice Monocratico, Dott.ssa Serena Corrias, ha inflitto a F.M. una pena di due anni di reclusione, il pagamento delle spese processuali, e la confisca del profitto del reato, quantificato in 259.133,23 euro. In assenza di liquidità, i beni di pari valore saranno confiscati. Le indagini hanno rivelato come attraverso la onlus "Patria sarda terra e populu" fosse stata avviata una raccolta di abiti dichiarata a scopo benefico. Tuttavia, gli investigatori hanno scoperto che gli indumenti venivano venduti, anziché distribuiti ai più bisognosi. Monitorando per settimane i movimenti dei tir tramite sofisticati dispositivi GPS, è emerso un traffico sistematico: gli abiti raccolti venivano caricati su camion di due società di trasporto locali e trasferiti dal porto di Cagliari a quello di Napoli.





A Napoli, ogni carico veniva rivenduto per 3000 euro a una ditta di Ercolano, poi risultata coinvolta in un’inchiesta per traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco. Il deposito dei rifiuti è stato sequestrato dalla Polizia Metropolitana di Napoli, e l’indagine è passata sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. Questo caso, oltre a portare alla luce una grave violazione della legge, rappresenta un monito per chi si cela dietro presunti atti di beneficenza per scopi illeciti, sfruttando la fiducia della comunità e il bisogno delle persone più vulnerabili.

