Città Metropolitana di Sassari: un passo verso la piena operatività con la condivisione al centro

L'obiettivo è di superare le divisioni geografiche e le differenze di dimensione tra i Comuni, puntando a una gestione partecipata che metta al centro il benessere dell'intera area. I Sindaci presenti hanno ringraziato Arru per la determinazione e la trasparenza nel portare avanti il progetto, riconoscendo che l'unico modo per raggiungere gli obiettivi prefissati è un cammino comune, senza distinzioni tra Comuni centrali o periferici. Questo incontro segna l'inizio di una fase storica, con aspettative elevate sul fronte economico, sociale e culturale. Le potenzialità della Città Metropolitana sono immense, e i primi cittadini sembrano ben consapevoli dell’importanza di un dialogo costante per trasformare questa struttura in un motore di crescita e sviluppo per tutta la regione.

La Città Metropolitana di Sassari compie un altro passo importante verso la piena operatività, guidata dall’Amministratore Straordinario Gavino Arru, che ha recentemente incontrato i Presidenti delle Unioni dei Comuni e della Comunità Montana del Goceano. Tra i presenti, spiccano figure come Antonio Fadda, Giovanni Ligios, Cristian Budroni e altri rappresentanti delle aree coinvolte, in un incontro che ha visto la partecipazione di dirigenti e del Segretario Generale. Durante la riunione, Arru ha presentato la bozza dello Statuto della Città Metropolitana di Sassari, un documento che mira a promuovere uno spirito di forte condivisione e collaborazione tra i 66 Comuni coinvolti. La bozza, già distribuita ai Sindaci, sarà ulteriormente arricchita in vista della Conferenza metropolitana del 28 novembre, dove ogni primo cittadino potrà offrire il proprio contributo per definire le linee guida di questo nuovo ente. La visione di una Città Metropolitana unita, in cui si condividano risorse, strutture e progetti, è il fulcro delle discussioni.