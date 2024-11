Parroco di Sassari “spretato” dal Papa, arriva il provvedimento

Si rende noto che il Santo Padre Francesco, con decisione suprema e inappellabile, ha dimesso dallo stato clericale il Sig. Fernando Maria CORNET, in conformità all’art. 26 SST2021 e dispensato dal celibato ecclesiastico per delitti contra fidem(scisma). L’Arcivescovo esorta la Comunità diocesana a pregare per l’unità della Chiesa, tenendo presente che i cristiani, oltre al legame di sangue e l’appartenenza alla comune famiglia umana «hanno Dio come Padre e la Chiesa come unica madre», e sono parte dello stesso corpo di Cristo di cui sono le membra.





«Le membra di Cristo non devono essere in contrasto tra loro; tutti coloro che formano il suo corpo devono compiere ciascuno il proprio ufficio… affinché non vi siano divisioni nel corpo, ma unità, e le membra siano sollecite le une verso le altre» (Sant’Agostino). Il Rev.do Don Antonino CANU, Vicario della Sottozona Centro Storico Urbano, è nominato Amministratore Parrocchiale della Parrocchia San Donato e San Sisto in Sassari. Collaboreranno con lui, per il servizio pastorale, i Sacerdoti del Cottolengo già operanti nel Centro Storico, ed altri sacerdoti presenti nella circoscrizione pastorale.

Fernando Maria Cornet, parroco di San Donato e San Sisto a Sassari, non è più prete: cacciato dalla Chiesa per scisma. Bergoglio non ha gradito le parole dell’ormai ex sacerdote ultraconservatore che vede in Francesco l’antipapa. La tensione era alta da mesi e negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata che ha portato a un provvedimento formale del Papa comunicato dal cancelliere arcivescovile di Sassari Antonio Spanu. Da oggi, come specificato nel documento, non è più prete ma “signor Ferdinando Maria”.