Cagliari: Buio pesto e pericoli a Su Siccu

L’illuminazione pubblica è praticamente inesistente in molti tratti, trasformando strade e marciapiedi in zone d’ombra dove è facile imbattersi in ostacoli nascosti o essere vittima di atti vandalici. La scarsa visibilità rappresenta un pericolo concreto per pedoni, ciclisti e automobilisti, aumentando il rischio di incidenti. A pochi passi dallo stadio, inoltre, si trova una discarica abusiva che deturpa il paesaggio e inquina l’ambiente. Rifiuti di ogni tipo sono abbandonati a cielo aperto, attirando roditori e insetti e diffondendo cattivi odori. A completare il quadro, i guardrail lungo la strada sono danneggiati e pericolosi

Cagliari, La zona di Su Siccu, a due passi dallo stadio Sant’Elia, sta vivendo una situazione di grave degrado e pericolo per i cittadini. L’assenza di un’adeguata illuminazione pubblica, unita alla presenza di una discarica abusiva e di guardrail danneggiati, rende questa area un luogo ostile e rischioso, soprattutto nelle ore notturne.