Tra storia e misticismo: Un viaggio nell'Anfiteatro Romano e l'orto dei Cappuccini

Ma il cuore dell’incontro sarà la figura carismatica di Fra Nazareno. Sarà Italo Urru, che conobbe Fra Nazareno nel 1967 e visse al suo fianco per quasi 30 anni, a raccontarci i dettagli più intimi e i misteri della vita del frate. Con la precisione e il calore di chi ha vissuto in prima persona ogni momento, Urru condividerà episodi che vanno oltre la cronaca, portando alla luce l’essenza di un uomo straordinario. La sua testimonianza è talmente preziosa che, nel 2018, è stata raccolta dal tribunale ecclesiastico in vista del processo di beatificazione di Fra Nazareno.





Oltre alla narrazione di Urru, Massimiliano Piga, laureato in scienze del turismo con specializzazione in archeologia, ci guiderà attraverso le storie dei gladiatori che combatterono nell'arena romana, raccontando la vita e i costumi di una Cagliari antica che rivivrà per qualche ora sotto i nostri occhi. Questa non sarà una visita tradizionale, ma un’esperienza coinvolgente, pensata per stimolare l’interazione tra partecipanti e relatori. La passeggiata, della durata massima di due ore, è pensata per un pubblico di ogni età e adatta a tutti, grazie a un percorso facile e senza barriere. Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 351.9301080. Il contributo per l’esperienza è di €7,00 (gratuito per i bambini fino ai 10 anni) da versare direttamente in loco. L’evento è limitato a un massimo di 30 persone per garantire un’atmosfera intima e coinvolgente.

Domenica 8 dicembre 2024, un’occasione unica invita gli appassionati di storia e cultura a riscoprire luoghi e figure che rendono Cagliari tanto affascinante. Il percorso inizia all'Anfiteatro Romano di Cagliari, un monumento emblematico parzialmente riaperto al pubblico, che potremo ammirare da una prospettiva speciale, nonostante le aree sotterranee e l’arena centrale siano ancora in restauro. L’appuntamento è fissato alle 10.00 presso l’ingresso di Viale Fra Ignazio, con partenza alle 10.30. Oltre alla suggestiva architettura dell'anfiteatro, la passeggiata ci condurrà anche all'Orto dei Cappuccini, un'oasi verde intrisa di silenzio e storie mistiche.