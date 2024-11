Capodanno a Sassari: Gianna Nannini star dell’evento in piazza

“Nel nostro primo anno di mandato, volevamo regalare a Sassari un appuntamento degno della seconda città dell’isola, per rafforzare l’identità culturale e valorizzare il territorio anche in chiave turistica e commerciale.” Per l’assessora Puggioni, la scelta di Nannini è perfetta: “Una figura senza tempo, che mette d’accordo più generazioni. Il suo concerto sarà la ciliegina sulla torta di un periodo intenso, durante il quale Sassari potrà riappropriarsi degli spazi pubblici, rendendoli vivi e vitali.” La città si prepara così a un Capodanno memorabile, con uno spettacolo che punta a consolidare Sassari come centro di grandi eventi per l’intera isola.

Sarà Gianna Nannini a guidare i festeggiamenti di Capodanno a Sassari, con un concerto che promette di riempire Piazza d’Italia di energia e rock. La celebre cantante, icona indiscussa della musica italiana, è stata scelta dall’amministrazione comunale per dare alla città un evento di grande livello e inaugurare il 2025 con il giusto entusiasmo. Ad annunciare la presenza della rocker è il sindaco Giuseppe Mascia, affiancato dall’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni. “Siamo contentissimi che un’artista del calibro di Gianna Nannini abbia accettato il nostro invito,” dichiara Mascia.