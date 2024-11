Stintino: 160 Anni di Storia per la Confraternita "Madonna della Difesa"

“Celebrare i 160 anni significa onorare una tradizione che non smette di innovarsi per il bene della comunità.” L’evento proseguirà con l’intervento di padre Mark A. Lewis, rettore della Pontificia Università Gregoriana, che parlerà del valore storico delle confraternite e della loro missione di “devotio, caritas e communio.” Seguirà don Antonio Serra, che esplorerà la devozione alla Madonna e la pietà verso i defunti, pilastri della Confraternita stintinese. La celebrazione si concluderà con una messa solenne celebrata da padre Lewis. Questa ricorrenza apre le porte a un anno di iniziative per riaffermare i valori di carità e appartenenza della Confraternita "Madonna della Difesa", che da 160 anni sostiene la comunità guardando al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Un traguardo di fede e solidarietà per la Confraternita "Madonna della Difesa" di Stintino, che celebra 160 anni dalla fondazione avvenuta il 24 dicembre 1864 nell’isola dell’Asinara, allora rifugio per pescatori. Nonostante il tempo e la distanza fisica, il legame della comunità stintinese con l'Asinara resta forte, così come l’impegno caritatevole che caratterizza la Confraternita. Sabato 16 novembre, nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Stintino, si terrà l’evento commemorativo “Peculiarità dell’associazionismo stintinese tra memoria storica e carità operosa.” L’incontro sarà aperto dai saluti di don Daniele Contieri e della sindaca Rita L. Vallebella. Antonio Diana, presidente della Confraternita, rifletterà sulla lunga storia dell’associazione: “La Confraternita è un punto fermo per il nostro paese, nata per assistere i nostri cittadini, per combattere la povertà e sostenere Stintino fin dalla sua fondazione,” afferma Diana.