Truffa agli anziani: 28enne si finge carabiniere e ruba gioielli e denaro per oltre 150mila euro, arrestato a Napoli

Sotto minaccia di un’imminente carcerazione del familiare, l’anziano veniva spinto, in preda al panico, a consegnare tutto l’oro e i contanti in suo possesso. Durante la telefonata, l’anziano veniva trattenuto al telefono per evitare qualsiasi possibilità di contattare altre persone. Subito dopo, un complice si presentava per ritirare i beni, concludendo così la truffa. Attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza e il controllo dei compro-oro locali, gli agenti hanno rintracciato il percorso dei gioielli rubati, che il truffatore aveva rivenduto per ottenere denaro. Fuggito dalla Sardegna, l'uomo è stato infine rintracciato nel suo domicilio di Afragola e arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli. L’arresto rappresenta una risposta decisa della polizia contro questo genere di crimini, che continuano a colpire una delle fasce più vulnerabili della società. Le autorità raccomandano massima attenzione e ricordano di non fidarsi di telefonate sospette: in caso di dubbio, è sempre bene contattare le forze dell’ordine.

Un inganno crudele, orchestrato ai danni di persone anziane, ha portato all'arresto di un 28enne di Afragola, accusato di estorsione aggravata e autoriciclaggio. L’uomo si presentava come un carabiniere o, in altre occasioni, come commissario di polizia, riuscendo a truffare le sue vittime e a sottrarre loro denaro e gioielli per un valore complessivo di oltre 150mila euro. Le indagini sono iniziate a luglio, quando due vittime si sono rivolte alla polizia, rivelando di essere state costrette a cedere beni preziosi a sconosciuti, che si presentavano dopo un contatto telefonico da parte di un falso agente di legge. L’escamotage era sempre lo stesso: l’uomo contattava le vittime, spacciandosi per una figura autorevole come un avvocato o un ufficiale di polizia, e comunicava che un loro parente, solitamente un figlio, aveva causato un grave incidente con conseguenze legali importanti.