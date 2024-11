Sassari risponde all’ondata di spaccate: più illuminazione e controlli contro i furti nei negozi

La riunione, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine, il sindaco Giuseppe Mascia e l’amministratore straordinario della Città metropolitana Gavino Arru, ha portato all’adozione di provvedimenti mirati per contrastare questa recrudescenza criminale: intensificazione dell’illuminazione pubblica e potenziamento della videosorveglianza nei punti più colpiti. Un’azione, questa, che punta a scoraggiare i malintenzionati e ad agevolare le operazioni delle forze dell’ordine in caso di nuovi episodi.





Il sindaco Mascia ha sottolineato come il Comune stesse già lavorando a interventi per migliorare l’illuminazione e la sorveglianza nelle aree più a rischio, misure che ora verranno accelerate. La prefetta Grazia La Fauci, dal canto suo, ha ricordato l’importanza di una collaborazione attiva con i cittadini, invitandoli a segnalare tempestivamente ogni movimento sospetto attraverso il numero unico d’emergenza 112. Fondamentale, inoltre, il ruolo dei commercianti, a cui è stato chiesto di rafforzare le difese dei propri locali, dotandosi di sistemi di sicurezza come saracinesche e vetrine antisfondamento. Un messaggio chiaro, quello del Comitato provinciale: solo con una risposta corale e coordinata, Sassari potrà riprendere il controllo delle proprie strade e tutelare le attività economiche della città.

Sassari, 12 novembre 2024 – Di fronte all’allarmante ondata di furti che ha colpito numerosi negozi nel centro e nelle periferie di Sassari, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha messo in campo misure concrete. La Prefettura ha ospitato un vertice straordinario per discutere delle spaccate notturne che nelle ultime settimane hanno preso di mira oltre una decina di esercizi commerciali.