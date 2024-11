Giovane calciatore di soli 16 anni perde la vita in un tragico incidente

Purtroppo, le lesioni riportate erano troppo gravi e il giovane portiere non è riuscito a superarle. Sedici anni appena e una vita davanti, trascorsa tra i banchi di scuola e i campi di calcio. Portiere della categoria Allievi dell’Atletico Conero, squadra di Terza Categoria di Ancona, il ragazzo aveva una passione profonda per lo sport, che coltivava con dedizione, sognando un futuro in campo. Oggi, quella promessa di gioventù, si è infranta all’improvviso, lasciando sgomenti compagni, allenatori e tutta la comunità. Mentre la famiglia e gli amici attendono ancora di capire le circostanze esatte dello scontro, la città si stringe nel dolore, consapevole della perdita di una giovane vita e di un futuro che si spegne troppo presto.

Non ce l’ha fatta il giovane calciatore marchigiano di 16 anni, vittima venerdì scorso di un incidente in motorino a Sirolo, mentre si recava all’allenamento. La tragedia si è consumata all'incrocio, dove, per motivi ancora non chiari, il ragazzo si è scontrato contro una jeep. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Ancona, il giovane è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove i medici hanno tentato ogni possibile intervento.