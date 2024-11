Ogliastra unita nel GAL: un modello di sviluppo condiviso per il futuro del territorio

L'inclusione di Bari Sardo, Girasole, Lotzorai e Tortolì completa la rete del GAL, rendendola rappresentativa di tutta l'Ogliastra e creando opportunità per tutti i settori, dal turismo sostenibile all’agricoltura locale, fino ai servizi sociali e culturali. "L'inclusione di Bari Sardo, Girasole, Lotzorai e Tortolì rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio," ha dichiarato Vitale Pili, presidente del GAL Ogliastra. "L'Ogliastra è una terra ricca di identità e valori, e questa adesione ci permetterà di lavorare ancora più uniti per uno sviluppo condiviso e sostenibile. Con tutti i comuni all'interno del GAL, possiamo costruire una Ogliastra forte e competitiva." Pili ha poi rivolto un appello al comune di Seui, storicamente parte dell'ex provincia dell'Ogliastra, affinché si unisca al GAL, completando così il progetto di una Ogliastra compatta e orientata a obiettivi comuni. "Aspettiamo a braccia aperte anche Seui, così da poter consolidare la nostra forza come comunità intera." L'adesione totale al GAL è, in definitiva, un passo decisivo per un futuro in cui l'Ogliastra possa prosperare come comunità unita, forte delle sue tradizioni e capace di cogliere nuove opportunità.

Ogliastra, 12 novembre 2024 – Con l'adesione di tutti i 22 comuni ogliastrini al GAL (Gruppo di Azione Locale), l’Ogliastra entra in una nuova fase di sviluppo condiviso. La recente inclusione di Bari Sardo, Girasole, Lotzorai e Tortolì nell'area LEADER, sancita dal GAL Ogliastra, segna un traguardo di grande rilevanza: per la prima volta, l’intero territorio si presenta coeso e proiettato verso un modello di crescita sostenibile e inclusivo. Grazie al programma LEADER, finanziato dai fondi del CSR Sardegna 2023-2027, ogni comune potrà accedere a risorse che promuovono progetti mirati al miglioramento della qualità della vita, alla valorizzazione delle risorse locali e al sostegno dell’economia rurale. Il programma punta infatti alla crescita sostenibile, rispettando l’identità culturale e ambientale dell'Ogliastra, una delle aree più autentiche e caratterizzate da tradizioni secolari in Sardegna. L’ampliamento del GAL Ogliastra rafforza la sua funzione di catalizzatore di innovazione e cooperazione, dando a ciascun comune, grande o piccolo, accesso a strumenti per lo sviluppo economico e sociale.