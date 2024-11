Olbia: auto trascinata dal torrente, due persone salvate dalla furia dell’acqua

Con grande perizia, i soccorritori hanno imbragato l’auto, riuscendo a riportarla sulla strada. L’episodio avviene in un luogo tristemente noto alla cronaca per l’alluvione del 2013 causata dal ciclone Cleopatra, che provocò 19 vittime in tutta la Sardegna, 13 delle quali in Gallura e 9 solo a Olbia. Tra pochi giorni, il 18 novembre, si ricorderanno i tragici 11 anni da quell’evento, un anniversario che rinnova l’urgenza di misure preventive e infrastrutture più sicure per contenere l’impatto devastante del maltempo su queste zone.

Un’altra giornata segnata dal maltempo in Sardegna, dove un’auto è stata trascinata via dalla forza di un torrente nella zona di San Giovanni, a Olbia. Le intense piogge hanno gonfiato rapidamente i corsi d'acqua, mettendo in pericolo due persone a bordo di un crossover Opel, che tentavano di attraversare il tratto divenuto improvvisamente insidioso. Per fortuna, sia il conducente che il passeggero sono riusciti a uscire dall’abitacolo in tempo e non hanno riportato lesioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Olbia, la polizia locale e i sommozzatori arrivati dalla centrale di Sassari, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e recuperare il veicolo.