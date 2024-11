Piano per la sicurezza ambientale e idrogeologica: vertice in Prefettura ad Oristano





"Il sistema antincendio ha dimostrato di funzionare nell'ultima stagione estiva, ma è essenziale che le amministrazioni comunali e regionali si attivino per un piano operativo condiviso per la messa in sicurezza della Pineta di Is Arenas," ha dichiarato, facendo appello alla sensibilità dei sindaci e degli altri amministratori locali coinvolti. L’Assessore Laconi ha confermato la tenuta complessiva del sistema di prevenzione, sottolineando l'impegno della Regione a sviluppare una programmazione pluriennale per potenziare le risorse della Protezione Civile, puntando sulla formazione continua degli operatori e sull’acquisizione di attrezzature adeguate. Oltre agli incendi, i recenti episodi alluvionali sono stati al centro della discussione. "I cambiamenti climatici in corso rendono necessario un monitoraggio costante e mirato nelle aree più vulnerabili al dissesto idrogeologico," ha affermato il Prefetto Angieri.





Ha poi evidenziato la criticità del sottopasso di Terralba, un punto particolarmente esposto a inondazioni, suggerendo di studiare soluzioni tecniche definitive per impedire l’accesso in caso di forti piogge. L'Assessore Laconi ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico dedicato a sviluppare strategie specifiche per mitigare il rischio idrogeologico. La riunione ha visto la partecipazione del Sindaco di Oristano, dell'Amministratore Straordinario della Provincia e di alti rappresentanti delle Forze dell'Ordine, della Polizia Stradale, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, della Protezione Civile, del Corpo Forestale, di Anas, R.F.I., Consorzio di Bonifica, Genio Civile e Abbanoa. La presenza di molti sindaci e rappresentanti locali ha sottolineato la volontà comune di collaborare per migliorare la sicurezza e la resilienza del territorio. “Un ringraziamento particolare va all'Assessore Laconi e a tutti i partecipanti per il contributo qualificato offerto oggi. La sicurezza del nostro territorio richiede uno sforzo collettivo e condiviso,” ha concluso il Prefetto Angieri, auspicando un’immediata attuazione delle strategie discusse per proteggere le comunità locali da incendi e alluvioni.

Oristano, 11 novembre 2024 - Un incontro cruciale sulla fragilità del territorio e la gestione delle emergenze si è tenuto oggi presso la Prefettura di Oristano, presieduto dal Prefetto Salvatore Angieri. L’assemblea, che ha visto anche la partecipazione in remoto dell’Assessore Regionale alla Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, è stata dedicata all’analisi delle attività antincendio e alla gestione del rischio idrogeologico, temi particolarmente urgenti alla luce degli ultimi eventi climatici estremi che hanno colpito la provincia. Durante la riunione, il Prefetto Angieri ha sottolineato l'importanza di un coordinamento solido tra le varie sale operative e di una comunicazione costante, definendoli come “punti di forza” per la prevenzione e gestione delle emergenze.