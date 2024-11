Pagamenti agricoli in stallo: ritardi inaccettabili e urgenza di riforme strutturali

Ad oggi, i numeri parlano da soli: su circa 4.700 domande relative al Bando Ucraina, solo 900 aziende hanno ricevuto il pagamento. E non va meglio con il Bando Blu Tongue per il 2023, o con il rimborso del Bando riproduttori e i voucher siccità per il 2024. Questi ritardi, che in alcuni casi si trascinano da oltre un anno, sono il risultato di un sistema inefficiente, aggravato dalla cronica inadeguatezza dei macchinari e dei programmi informatici in dotazione al personale di Argea e Laore. Questa inefficienza colpisce un settore vitale per l’economia sarda, mentre i ritardi nei pagamenti rischiano di compromettere la stabilità e il futuro delle aziende agricole locali. "Non è tollerabile che le aziende agricole sarde si vedano negare contributi di cui hanno un urgente bisogno", afferma Tore Piana. L’appello all’Assessore Regionale all’Agricoltura è diretto: è ora di agire senza indugio per sbloccare i fondi dovuti. La soluzione non si ferma solo al pagamento immediato degli arretrati: è evidente la necessità di una riforma strutturale degli enti come Argea e Laore, che da agenzie di assistenza agricola si sono trasformate in mere istruttorie, spesso lente e inefficaci. È tempo di rispondere con un’amministrazione che non sia un ostacolo, ma un reale supporto per gli agricoltori, introducendo strumenti e tecnologie all'altezza delle esigenze. La pazienza è finita: servono risposte, e servono subito.

La Regione Sardegna sta mostrando gravi lacune nella gestione e nell'erogazione dei pagamenti destinati al settore agricolo. È una situazione che ha raggiunto il limite della tolleranza e che richiede una risposta immediata e concreta. Il Centro Studi Agricoli, per voce del Presidente Tore Piana, denuncia con fermezza una serie di ritardi inaccettabili nelle istruttorie e nei pagamenti, che spaziano dagli indennizzi per il settore delle colture agricole, legati al Bando Ucraina, fino ai rimborsi per i produttori e ai voucher siccità. La lista delle misure arretrate è lunga e pesa come un macigno su aziende già provate da difficoltà operative e condizioni climatiche avverse.