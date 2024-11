La nascita della Città Metropolitana di Sassari: una nuova fase per il territorio

In parallelo, si terrà un confronto con la Rete Metropolitana del Nord Sardegna, con l’obiettivo di definire una visione comune e unitaria per lo sviluppo del territorio. Tra i simboli di questa nuova istituzione, lo stemma e il gonfalone della Città Metropolitana sono in fase di definizione e saranno presentati nella prossima riunione. Sul fronte amministrativo, i Dirigenti della Provincia di Sassari stanno lavorando per la predisposizione del bilancio e l’acquisizione dei software necessari alla gestione dei flussi documentali e finanziari della futura Città Metropolitana. La collaborazione con il Commissario Straordinario, dott. Gian Piero Scanu, responsabile degli atti per la liquidazione della Provincia di Sassari, e con l’Amministratore Straordinario della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, dott. Rino Piccinnu, sottolinea l’impegno a garantire una transizione ordinata e coerente tra i diversi enti locali. Una fase di cambiamento che mira a rafforzare il territorio e a valorizzare le risorse della nuova Città Metropolitana di Sassari.

Sassari, 11 novembre 2024 – L’Amministratore Straordinario della Città Metropolitana di Sassari, avv. Gavino Arru, ha aggiornato sulle attività in corso per l’istituzione del nuovo ente, un passo decisivo che coinvolgerà i 66 Comuni della zona nord-occidentale della Sardegna. Entro novembre sarà sottoposta all’approvazione della Conferenza Metropolitana, che riunisce i Sindaci dei Comuni coinvolti, una bozza di Statuto per la Città Metropolitana. Un impegno che punta alla costruzione di un ente forte e rappresentativo, capace di rispondere alle esigenze del territorio. In preparazione della Conferenza, il 13 novembre è stata convocata una riunione con i Presidenti delle Unioni dei Comuni per concordare un percorso condiviso che guidi la nascita del nuovo Ente.