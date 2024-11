Viola: un mese di incontri e musica per dire no alla violenza





Dal 23 novembre, presso il Cineteatro Rex di Bono, si darà vita a “Aspettando Viola,” un evento-dibattito che esplorerà il tema della violenza di genere. Attraverso il teatro e la danza, si cercherà di dar voce a esperienze e riflessioni, creando un ponte di empatia con il pubblico. L’obiettivo non è solo informare, ma anche toccare corde profonde e invitare a una riflessione comune. Il 25 novembre, a Tempio Pausania, si terrà il convegno “Se questo è amore,” organizzato dagli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, con la partecipazione dell’equipe del CAV. Qui, alle 9.30, presso il Teatro del Carmine, la discussione si sposterà sul terreno delle relazioni e delle dinamiche che, troppo spesso, diventano terreno fertile per la violenza. La giornata si concluderà con un evento che rappresenta il cuore di tutto il mese di sensibilizzazione: alle 18.00, presso il Teatro Civico Oriana Fallaci, l’ottava edizione del Concorso Musicale Regionale Viola accenderà i riflettori su giovani artisti che, con la loro musica, vogliono lanciare un messaggio forte e universale. In diretta su Videolina, la serata sarà animata da esibizioni, ospiti e dibattiti, dando vita a un’esperienza coinvolgente e, soprattutto, necessaria. Viola non è solo un concorso musicale, ma una cornice in cui si intrecciano voci diverse: quella della musica, delle testimonianze e delle parole che, insieme, possono diventare un grido collettivo contro la violenza e per un futuro di uguaglianza. Questa iniziativa vuole essere il simbolo di un cambiamento, un invito alla riflessione e all’azione.

Con l’avvicinarsi della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il CAV Spazio Donna del P.L.U.S. del Distretto Sanitario di Ozieri si prepara a dare voce a una causa che ha un’urgenza sempre crescente. Da anni, questa realtà promuove eventi e iniziative per sensibilizzare e coinvolgere la comunità sul tema della violenza di genere, con l’obiettivo di favorire un cambiamento culturale reale, capace di scardinare pregiudizi e stereotipi ancora troppo radicati. Quest’anno, il calendario del CAV è particolarmente ricco, un percorso che inizia con un appuntamento speciale: il 21 novembre alle ore 10.00, nella Sala Conferenze “San Francesco,” avrà luogo la conferenza stampa di apertura dell’ottava edizione del Concorso Musicale Regionale Viola. Sarà un momento di incontro, non solo con la stampa ma anche con la comunità, per raccontare le novità di un evento che, con il passare degli anni, si è fatto simbolo di resistenza e consapevolezza, combinando la sensibilizzazione sociale con la forza del linguaggio musicale e artistico.