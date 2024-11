Famiglia massacrata per un parcheggio: Sotto shock il centro di Cagliari

L'incidente è avvenuto a mezzanotte in via Mameli, cuore pulsante della movida cagliaritana. Pare che la disputa sia nata per un posto auto, un dettaglio insignificante che, tuttavia, ha scatenato una reazione spropositata. Bastano poche parole di troppo per far degenerare il confronto: la famiglia è stata aggredita senza pietà, colpita ripetutamente sotto gli occhi dei passanti. Sul luogo sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti della squadra volante della Polizia.





I tre aggressori, immediatamente bloccati, sono stati portati in questura e trattenuti in attesa di giudizio. Cagliari, ancora una volta, si trova a fare i conti con una violenza gratuita e assurda.

Una semplice discussione per un parcheggio si è trasformata in una notte di violenza e follia a Cagliari, dove una famiglia è stata brutalmente aggredita in strada. Padre, madre e figlio – rispettivamente di 50, 40 e 24 anni – sono finiti in ospedale dopo essere stati selvaggiamente picchiati. Il padre, in condizioni critiche, è stato ricoverato con una prognosi di 70 giorni. Gli aggressori? Tre giovani tra i 25 e i 30 anni, ora in stato di arresto con l'accusa di lesioni gravi.