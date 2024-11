Alghero, appello ai cittadini: ricostituzione del comitato di quartiere di Sant’Agostino

Un Comitato di Quartiere svolge un ruolo chiave nel rilevare le problematiche quotidiane e nel formulare proposte concrete. Permette ai cittadini di avere una voce collettiva che possa sollecitare le istituzioni, e in particolare l’Amministrazione Comunale, a intervenire su questioni cruciali per la vivibilità del quartiere. Dalla sicurezza al decoro urbano, dai servizi alla mobilità, il Comitato diventa il fulcro per affrontare le questioni che più stanno a cuore a chi vive Sant’Agostino. Perché il Comitato sia veramente rappresentativo e forte, è necessaria la partecipazione attiva dei cittadini. La presenza e il contributo di tante persone permetteranno di dare più peso alle richieste avanzate e di creare un gruppo coeso e propositivo.





"L’appello alla partecipazione è rivolto alle donne, ai giovani e ai cittadini che vogliono avere un ruolo attivo a favore e nell’interesse della comunità di Sant’Agostino", ha dichiarato Luca Pais (Futuro Comune). A breve, sarà convocata una pubblica assemblea per avviare un dibattito aperto: un primo passo per costruire insieme un percorso verso la ricostituzione del Comitato di Quartiere di Sant’Agostino. Ogni contributo è prezioso, perché il futuro del nostro quartiere dipende da noi.

Ad Alghero, i Comitati di Quartiere rappresentano una risorsa fondamentale, dando voce ai bisogni e alle aspirazioni dei cittadini e contribuendo a costruire una città più partecipativa e attenta alle esigenze reali dei suoi abitanti. Tuttavia, dal 2020, il Quartiere di Sant’Agostino è privo di una rappresentanza che possa fungere da ponte tra i cittadini e le istituzioni. La mancanza di un Comitato di Quartiere penalizza chi vive, lavora e opera a Sant’Agostino, impedendo di portare avanti istanze comuni e iniziative mirate a migliorare la qualità della vita. In questo contesto, un nuovo Comitato potrebbe diventare il punto di riferimento per tutti: abitanti, lavoratori, commercianti, scuole e parrocchie, tutti uniti in un progetto condiviso per il bene del quartiere.