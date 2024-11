Cronaca Incendio all’alba a Bonorva: capannone agricolo in fiamme, in salvo animali e trattore

Bonorva - Un incendio è divampato questa mattina all’alba in un capannone agricolo nelle campagne di Bonorva, in località Campo Untulzu. Le fiamme, scoppiate intorno alle 6:30, hanno rapidamente avvolto le rotoballe di fieno accumulate all’interno della struttura, minacciando anche gli animali e un trattore presenti nel capannone. Allertato dall’incendio, il proprietario dell’azienda agricola è intervenuto tempestivamente riuscendo a mettere in salvo gli animali e a spostare il trattore, evitando così ulteriori perdite. Poco dopo, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Per domare l’incendio, i vigili stanno impiegando schiumogeni per contrastare l’intensità delle fiamme e impedire che il rogo si propaghi ulteriormente. Al momento le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, mentre i danni materiali rimangono ingenti.