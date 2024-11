Sassari: ladri in azione nella notte, assaltati un Apple Store e un ristorante

I ladri hanno utilizzato un’auto per sfondare la vetrina dell’Apple Store in piazza Castello, facendo irruzione nel negozio e portando via diversi smartphone esposti. Non appena completato il colpo, si sono dileguati senza lasciare traccia. Poco dopo, i malviventi hanno colpito il ristorante Black Stone nella zona industriale di Predda Niedda, strada 18.





Armati di mazza, hanno distrutto la porta di vetro e si sono introdotti nel locale, dove hanno rubato il registratore di cassa. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i carabinieri, che ora conducono le indagini per risalire agli autori dei due furti. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza nella speranza di identificare i responsabili.

Sassari continua a essere bersaglio di ladri notturni. Dopo una serie di furti registrati nelle ultime settimane, la scorsa notte due nuovi raid hanno colpito il centro città e la zona industriale. Questa volta, nel mirino sono finiti l'Apple Store C&C sotto i portici del grattacielo in piazza Castello e il ristorante Black Stone a Predda Niedda.