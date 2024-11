Controlli nelle campagne di Ussassai: sanzioni per gli allevatori non in regola





I controlli serrati hanno portato alla sanzione di tre allevatori della zona, ciascuno dei quali dovrà affrontare una multa di diverse migliaia di euro. Le aziende interessate sono state sottoposte a sequestro amministrativo, con l’obbligo di regolarizzare la presa in carico e la movimentazione del bestiame, come previsto dalle normative vigenti. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di monitoraggio delle attività zootecniche in Ogliastra, volto a garantire la tracciabilità e il rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza, a tutela sia degli animali sia della filiera produttiva locale.

Ussassai – Nell’ambito della campagna di controlli sulle attività agricole e zootecniche della zona, i Carabinieri della Squadriglia della Compagnia di Jerzu, affiancati dai colleghi della Stazione di Ussassai e dal personale veterinario dell’Asl Ogliastra, hanno effettuato una serie di verifiche nelle aziende di allevamento del comune ogliastrino. Durante l’operazione, condotta il 7 novembre, sono state rilevate diverse irregolarità nella gestione e movimentazione del bestiame.