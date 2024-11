Oristano celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: le iniziative del Comando Provinciale dei Carabinieri

Attraverso il video promozionale del Comando Generale, gli studenti hanno potuto conoscere la più che bi-centenaria storia dei Carabinieri, la loro partecipazione agli eventi storici italiani e l’evoluzione del loro ruolo, che dal 2000 gode di autonomia come “Forza Armata” alle dipendenze del Ministero della Difesa. I giovani sono stati particolarmente colpiti dalle nuove tecnologie impiegate dall’Arma, come le radio avanzate, tablet e palmari per l’accesso immediato alle banche dati, strumenti che affiancano l’attività tradizionale di vicinanza al cittadino. Durante l’incontro è stato dato spazio anche alla complessa rete di specialità dei Carabinieri, dal settore forestale alla tutela della biodiversità, fino alla sicurezza agroalimentare, sanitaria, e al patrimonio culturale, ambiti in cui l’Arma è protagonista della difesa degli interessi collettivi. Il 4 novembre, ricorrenza della fine della Grande Guerra nel 1918, ha un significato profondo per l’Italia. Non si tratta di celebrare una vittoria, ma di onorare il sacrificio di oltre seicentomila Caduti e migliaia di feriti per la difesa della libertà e dell’unità nazionale. “Oggi come allora, le Forze Armate continuano a preservare il bene più prezioso: la vita,” sottolineano dall’Arma, ricordando il ruolo quotidiano e spesso silenzioso dei militari nella difesa della pace e della democrazia. In omaggio alla storia e ai valori dei Carabinieri, prosegue fino a fine mese nel centro storico di Oristano una mostra di uniformi e cimeli dell’Arma, offerta ai cittadini per avvicinarsi alla memoria e all’impegno dei militari italiani.

Oristano – Le celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” hanno preso il via il 4 novembre, con i Carabinieri del Comando Provinciale di Oristano protagonisti di iniziative commemorative e culturali. La giornata è iniziata con una SS Messa Solenne nel Duomo di Oristano, seguita dalla cerimonia in piazza Eleonora d’Arborea, dove il Prefetto Salvatore Angieri ha deposto una corona in onore dei Caduti, alla presenza di rappresentanti delle Forze Armate, della Polizia e delle Associazioni Combattentistiche. Nel quadro delle celebrazioni, il Comando Provinciale ha anche organizzato eventi culturali e mediatici in collaborazione con il Comune. Il 7 novembre, presso il Liceo Classico “De Castro” di Oristano, gli ufficiali e i militari dell’Arma hanno incontrato le classi del ginnasio, illustrando la storia, le tradizioni e le funzioni dei vari reparti dell’Arma.