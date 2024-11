Il Piemonte incontra la Sardegna: un ponte turistico tra Cuneo e Cagliari

Successivamente, la missione è proseguita con una visita all’Istituto alberghiero di Villamar e alla sezione turistica di Sanluri. Durante questi incontri, sono stati gettati i primi semi per possibili scambi formativi tra gli studenti sardi e le aziende turistiche di Cuneo, per costruire un ponte tra le due regioni che arricchisca il percorso formativo dei giovani e favorisca la valorizzazione reciproca delle eccellenze locali. Questo progetto ha trovato un forte sostegno da parte di Marco Erbì, assessore al turismo del Comune di Villacidro, e del sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, che hanno collaborato per rendere possibili questi incontri e facilitare le connessioni necessarie. La rotta aerea tra Cuneo e Cagliari rappresenta non solo un comodo collegamento, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami culturali e turistici tra due territori ricchi di storia, tradizioni e bellezze naturali. Un’iniziativa che punta a promuovere un turismo di qualità e a creare nuove occasioni di scambio tra Piemonte e Sardegna, in un’ottica di reciproco arricchimento e collaborazione.

Una nuova sinergia tra il Piemonte e la Sardegna sta nascendo grazie alla missione di Beppe Carlevaris, Presidente di VisitPiemonte e Conitours, in terra sarda. L’obiettivo? Promuovere le eccellenze turistiche della provincia di Cuneo nel cuore del Mediterraneo, proprio a Cagliari. Questa iniziativa di promozione territoriale prende il via dal recente collegamento aereo tra Cuneo e Cagliari, operato da Ryanair, che collega le due regioni in soli 50 minuti, facilitando lo scambio culturale e turistico. La giornata di incontri è iniziata con un appuntamento all’aeroporto di Cagliari, dove Carlevaris ha incontrato il dottor David Crognaletti, direttore commerciale di SOGAER, la società che gestisce lo scalo sardo. I due hanno discusso azioni strategiche per valorizzare la provincia di Cuneo e le sue attrazioni nelle aree di accoglienza dell’aeroporto, puntando a far conoscere ai viaggiatori sardi il patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico di Cuneo.