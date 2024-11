Tragedia a Taverna: dodicenne muore per un malore durante l'allenamento

I sanitari, giunti sul posto in pochi minuti, hanno tentato di rianimarlo, eseguendo tutte le manovre di soccorso necessarie. Purtroppo, nonostante i loro sforzi, il ragazzo è spirato poco dopo, lasciando nella disperazione il padre e i presenti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno aperto un'indagine per chiarire le cause del malore che ha colpito il giovane. La comunità è sotto shock per la perdita improvvisa di un ragazzo così giovane, in un contesto che doveva essere di sport e spensieratezza.

Taverna (Catanzaro) – Un dramma improvviso ha scosso ieri la comunità di Taverna, in provincia di Catanzaro, dove un giovane di soli 12 anni ha perso la vita durante un allenamento con la sua scuola calcio. Il ragazzo, che si trovava sul campo insieme ai compagni, si è improvvisamente accasciato al suolo, sotto gli occhi del padre che assisteva alla sessione dagli spalti. Non appena il giovane si è accasciato, è stato immediatamente allertato il 118.