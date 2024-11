Roma: Carabiniere sardo investe tre vigili urbani in stato di ebbrezza, amputata una gamba a uno degli agenti





Le condizioni di Virgilio sono apparse subito gravi: trasportato d’urgenza al San Camillo in codice rosso, ha purtroppo subito l’amputazione di una gamba per evitare ulteriori complicazioni. Secondo le testimonianze raccolte, il carabiniere sembrava inconsapevole della gravità della situazione e, stando ai racconti, sarebbe stato visto ridere mentre ancora non comprendeva l’impatto dell’incidente. Il tragico evento ha suscitato una forte ondata di solidarietà verso i tre agenti feriti, con messaggi di sostegno rivolti a loro e alle rispettive famiglie.

Un tragico incidente si è verificato a Roma due giorni fa, quando un carabiniere appartenente al gruppo dei ROS, originario della Sardegna e di 47 anni, ha investito tre agenti della Polizia Municipale che stavano effettuando rilievi su un altro sinistro stradale. Il carabiniere, trovato in stato di ebbrezza, ha subito il ritiro della patente e una denuncia per guida sotto l’influenza di alcol, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. I tre vigili coinvolti – due donne e un uomo, Daniele Virgilio – sono stati immediatamente soccorsi.