Ressa sul Bus ARST, tragedia sfiorata a Ittiri: 14enne travolta e ferita

La ragazza, che stava per raggiungere Sassari per frequentare il primo anno di superiori, è stata spinta e calpestata dai coetanei, finché un amico è riuscito a tirarla su. Le ferite riportate sono apparse subito serie: lesioni in varie parti del corpo e la sospetta frattura di due costole hanno reso necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale. Sconvolti dall’accaduto, i genitori della giovane sono stati ricevuti dal sindaco Antonio Sau, che aveva già lanciato un appello alle famiglie per sensibilizzare i ragazzi alla prudenza nelle situazioni affollate.

Una normale mattinata scolastica ha rischiato di trasformarsi in dramma a Ittiri, dove una studentessa di 14 anni è stata travolta dalla ressa di altri studenti mentre saliva sull'autobus dell'ARST, dal piazzale di Via Missingiagu.