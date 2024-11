Alghero, coppia di pensionati precipita con l'auto nel cantiere della nuova circonvallazione

Fortunatamente, i due occupanti non hanno riportato ferite e sono usciti illesi dall’incidente. Sul posto sono prontamente intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza l'area e prestare soccorso alla coppia. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire come i pensionati abbiano potuto accedere alla zona dei lavori. Il responsabile della sicurezza del cantiere è stato interpellato per capire se il cancello sarebbe dovuto rimanere chiuso o se ci fossero segnali adeguati a scoraggiare l'ingresso.

Una disavventura che poteva avere conseguenze ben più gravi si è verificata ad Alghero, in località Caragol, dove una coppia di pensionati è finita fuori strada all'interno del cantiere della nuova circonvallazione, in fondo a via XX Settembre. La coppia, non rendendosi conto che quella che sembrava una carreggiata sterrata era in realtà un cantiere, ha attraversato un cancello aperto e si è addentrata nella strada ancora in costruzione. L'autista ha perso il controllo del mezzo in un tratto in pendenza e, scivolando, si è capovolto su un lato.