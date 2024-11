Serpeddì: un grifone in difficoltà trova aiuto e speranza grazie alla collaborazione tra uomo e natura

Grazie a questa collaborazione preziosa, l'avvoltoio è stato preso in custodia e trasferito al Centro Recupero Fauna Selvatica gestito dall'Agenzia Forestas, dove ha ricevuto le prime cure. La diagnosi è stata rassicurante: il grifone è fuori pericolo e, con un intervento chirurgico all’ala, potrà tornare a volare. Questo grifone non è solo un singolo animale salvato; è uno degli avvoltoi liberati a Villasalto nell'ambito del progetto Life Size Vultures, nato per riportare la specie al suo antico splendore nelle terre sarde, da cui era scomparsa negli anni ‘50.





Il progetto sta ripopolando le aree naturali del sud della Sardegna, e ogni grifone che torna a solcare il cielo è un segno di speranza, un passo verso il recupero dell’equilibrio naturale. Questo salvataggio è anche la prova tangibile della sensibilità del mondo degli allevatori, che con grande generosità collaborano alla tutela di questi uccelli rari. Non solo si occupano delle segnalazioni, ma forniscono anche il nutrimento ai grifoni, contribuendo con carcasse controllate dai veterinari ai carnai dove i grifoni trovano il loro cibo. Il grifone tornerà a volare, e sarà un volo che racconterà la storia di una collaborazione nata dalla sensibilità e dal rispetto. Un volo che parla di una terra che, grazie all’attenzione di chi la vive e la cura, si fa sempre più forte, sempre più viva. E quando questo grifone spalancherà di nuovo le ali sopra Serpeddì, saranno in tanti a guardarlo con orgoglio e affetto, sapendo che anche loro hanno fatto parte della sua storia.

In una mattina serena nell'area di Serpeddì, in agro di Sinnai, un incontro speciale ha fatto risuonare il legame profondo tra l’uomo e la natura. Un allevatore, mentre svolgeva le sue abituali mansioni, ha trovato in difficoltà un magnifico esemplare di avvoltoio grifone, appesantito da una frattura all’ala che gli impediva di volare. Nonostante la maestosità e la forza che questo animale rappresenta, in quel momento era vulnerabile e solo. Senza esitazione, l’allevatore ha contattato il Corpo Forestale, che ha risposto prontamente, intervenendo con cura e professionalità.