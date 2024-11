Carbonia: doppio incendio all'alba colpisce centro anziani e abitazione privata

Contemporaneamente, in Via Gobetti, un uomo ha lanciato l’allarme per un incendio scoppiato nel giardino della sua abitazione a due piani. Le fiamme si sono propagate rapidamente, raggiungendo anche l’interno dell’appartamento. Con prontezza, l’uomo è riuscito a mettersi in salvo prima che il fuoco potesse arrecargli danno, riportando solo un grande spavento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Carbonia, mentre le squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivate da Iglesias e Cagliari per domare le fiamme e mettere in sicurezza entrambe le aree. Le cause degli incendi sono ancora in corso di accertamento, ma la comunità rimane in apprensione per eventi che, in pochi istanti, hanno rischiato di trasformarsi in tragedia.

Mattinata di paura a Carbonia ieri, 6 novembre, dove due incendi hanno scosso la quiete di mercoledì mattina. Le fiamme hanno colpito due luoghi distinti e delicati: un centro anziani in Via Veneto e un’abitazione privata in Via Gobetti. Il primo rogo si è sviluppato nel centro anziani di Via Veneto. Fortunatamente, a quell’ora, la struttura era ancora vuota e non si registrano feriti. Rimane alta l’apprensione per un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se il centro fosse stato occupato dai suoi ospiti.