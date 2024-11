Tentata rapina nella notte a Serdiana: banditi in fuga dopo il raid alla filiale del Banco di Sardegna

Le prime ricostruzioni suggeriscono che il gruppo avesse predisposto un piano di fuga meticoloso, pronto per ogni evenienza. Tuttavia, l'allarme ha mandato in fumo il tentativo, costringendoli a svanire nella notte senza portare via nulla. Le indagini sono in corso per ricostruire ogni dettaglio dell’azione e identificare i responsabili. Al momento, non ci sono sospettati, ma i militari stanno esaminando le registrazioni delle telecamere e raccogliendo ogni possibile indizio.

Notte movimentata a Serdiana, dove un gruppo di rapinatori ha tentato di fare irruzione nella filiale del Banco di Sardegna in Via Roma. I malviventi sono riusciti a entrare all'interno dell'istituto bancario, ma i loro piani sono stati immediatamente stroncati dall’attivazione del sistema d’allarme. Scattate le sirene, i rapinatori si sono dati alla fuga in tutta fretta, lasciando la banca intatta ma l’adrenalina a mille nel piccolo centro. I Carabinieri, allertati dal sistema di sicurezza, sono intervenuti in tempi record, ma dei banditi nessuna traccia.