All’ombra dei cipressi: la storia nascosta del Cimitero Monumentale di Bonaria

Il Cimitero di Bonaria è uno dei luoghi più suggestivi e intrisi di memoria della città, custodendo storie che parlano di epoche passate e di uomini e donne che hanno contribuito a plasmare l’identità cagliaritana. Questo evento promette di andare oltre la semplice illustrazione storica: sarà un’esperienza immersiva, un racconto collettivo in cui i partecipanti potranno interagire, scoprire, domandare e condividere emozioni. L’organizzazione ha pensato a tutto: dal microfono per il relatore, che permetterà a tutti di seguire senza difficoltà, al numero limitato di partecipanti (massimo 30 persone) per garantire un’esperienza intima e coinvolgente. La passeggiata, della durata massima di due ore, sarà adatta a tutti, senza barriere o percorsi difficili. “All’ombra dei cipressi” offre la possibilità di immergersi nella storia di Cagliari, tra le pietre antiche e i monumenti di Bonaria, dove i racconti dimenticati prendono nuova vita. Un’occasione per scoprire un lato intimo della città, che pochi conoscono davvero.

Il 17 novembre 2024, un appuntamento diverso dai soliti tour cittadini attende chi vuole scoprire Cagliari da una prospettiva insolita: il Cimitero Monumentale di Bonaria. “All’ombra dei cipressi” non sarà una visita guidata tradizionale, ma un viaggio nella storia, tra le tombe di personaggi cagliaritani, racconti e curiosità che sveleranno frammenti di un passato spesso ignorato. L’incontro avrà luogo all’ingresso del cimitero, in viale Cimitero, con ritrovo fissato per le 10:00 e partenza alle 10:30. La partecipazione, su prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 351.9301080, prevede un contributo di 5 euro, gratuito per i bambini fino a 10 anni.