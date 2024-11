Treni a idrogeno sulla tratta Alghero-Sassari-Sorso: i comitati agricoli dicono 'no' al progetto calato dall'alto

È emerso, sebbene con ritardo, che si tratta di un'opera concepita in modo tale da risultare devastante e impattante per il territorio, senza fornire risposte alle reali esigenze della collettività. Inoltre, non sono state considerate soluzioni alternative di mobilità che sarebbero più sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico. I comitati sottolineano anche il forte rifiuto del metodo adottato, ovvero l’imposizione dall’alto di un progetto di tale rilevanza, senza alcuna condivisione preliminare, tranne quella avvenuta nella scorsa settimana, a iter praticamente concluso. Si chiede con determinazione che tutti i rappresentanti politici del consiglio comunale di Alghero trovino la giusta sintesi insieme ai colleghi dei comuni della rete metropolitana di Sassari, per valutare costi e benefici di un’opera che, ad oggi, appare priva di effettivi vantaggi. I comitati, infine, ribadiscono che ascoltare le esigenze di un territorio che conta su aziende agricole e turistiche di eccellenza, che attira milioni di turisti all’anno e che è tutelato dal PPR, è non solo un dovere civico, ma un obbligo morale per chi è stato eletto o si è candidato a rappresentare l’interesse collettivo.





Firmato Comitato di borgata Sa Segada – Tanca Farrà Comitato di borgata Santa Maria La Palma Comitato di borgata Guardia Grande – Corea Comitato di borgata Maristella Comitato Zonale Nurra Comitato Metrotranvia Sassari Alghero Sorso

Ad una settimana esatta dalla riunione convocata dal Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto per presentare al territorio il progetto PNRR relativo al collegamento ferroviario con treni a idrogeno nella tratta Alghero-Sassari-Sorso, proposto da ARST Sardegna e dall'Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna, si è tenuta una nuova riunione operativa. Vi hanno partecipato i comitati dell'agro, il Comitato Metrotranvia Sassari Alghero Sorso e numerosi cittadini portatori di interesse, con la presenza di Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio Comunale di Alghero, del dott. Mario Bruno e dell’assessore Enrico Daga. Il pomeriggio è stato interamente dedicato all'analisi degli sviluppi della settimana, alla revisione della documentazione e, soprattutto, al confronto per trovare una posizione tra la necessità di sviluppo e le legittime esigenze dei portatori di interesse locali. Dalla riunione è emerso con chiarezza che il territorio conferma quanto già affermato in precedenza, rigettando integralmente il progetto sia nei contenuti che nella sostanza.