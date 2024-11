Ritorna ad Alghero il "Wine Wednesday - Alghero International Meetup", una serata di conversazione in inglese con buon vino per socializzare e fare nuove conoscenze





Wine Wednesday – un format ideato dal team creativo della Cantina Santa Maria La Palma e dedicato alla community Alghero English Speakers – è un evento semplice ma ricco di possibilità. L’esperienza è immediata: si entra a La Cantina, si sceglie un calice di vino e ci si accomoda a un tavolo per scambiare due chiacchiere in inglese, fare pratica linguistica e trascorrere una serata in buona compagnia. Un’opportunità speciale per migliorare il proprio inglese, esplorare nuove culture e ampliare la rete di conoscenze, accompagnati da una selezione di vini locali e stuzzichini con prodotti tipici sardi. L’appuntamento di mercoledì 6 novembre vedrà inoltre una novità: durante la serata sarà presentato il vino Tìmbenia, Cannonau di Sardegna indicato come “Vino del mese” dall’enoteca. I partecipanti potranno effettuare una piccola degustazione, per rendere l’evento ancora più interessante e informale.





«Questi incontri non sono semplici degustazioni, ma autentiche occasioni di scambio culturale e networking internazionale» afferma il management della Cantina Santa Maria La Palma, proprietaria della vineria La Cantina. «Il vino continua a essere sempre di più il filo conduttore che unisce culture diverse, promuovendo amicizia e comprensione reciproca tra gli abitanti di Alghero e ospiti da tutto il mondo». L’evento è aperto a tutti, senza costo di ingresso o richiesta di prenotazione: basta entrare a La Cantina mercoledì 6 novembre dalle 18.30, scegliere il proprio calice preferito e unirsi alla serata. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare La Cantina al numero 0796010139, via WhatsApp al 3401504886, o attraverso i loro canali social.

