Halloween sotto controllo: tre giovani denunciati a Lanusei per guida in stato di ebbrezza e possesso di oggetti pericolosi

Poi c’è il caso di un 19enne di Lotzorai, trovato con uno storditore elettrico: oggetto che, a quanto pare, aveva poco a che fare con l’innocenza di una zucca intagliata. I procedimenti penali sono in fase di indagini preliminari e, come sempre, sarà il processo a decidere sulle loro responsabilità. Per ora, il messaggio dei Carabinieri è chiaro: la sicurezza non è un travestimento da indossare solo a comando. E la festa è finita per chi dimentica che certe regole non vanno in vacanza. Controlli come questi, sottolineano gli agenti, sono parte di un piano più ampio per mantenere la calma nelle notti più movimentate. E, per chi si avventurasse di nuovo nei festeggiamenti, un consiglio: divertitevi, ma tenete la testa sulle spalle.

Notte di Halloween, la ricorrenza importata che riempie le strade di maschere e suoni striduli. Ma, mentre i ragazzi si divertivano con scherzi e travestimenti, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei non dormivano. Con discrezione, hanno monitorato i luoghi più affollati per assicurarsi che la festa non si trasformasse in una sfilata di guai. Il bilancio? Tre giovani denunciati. Un 20enne di Lanusei e una 31enne di Tortolì sono stati fermati per guida in stato di ebbrezza. Chi pensava che la serata si concludesse con una semplice risata si è dovuto ricredere.