Blitz della polizia a Oristano: sequestrati 60 kg di marijuana, tre denunce e altri indagati per spaccio

Lì, il personale della quarta sezione della Mobile ha trovato quasi 60 chili di cannabis illegalmente lavorata, prontamente sottoposta a sequestro penale. L’operazione rientra nel quadro delle attività di controllo e prevenzione volute dal questore di Oristano per contrastare la diffusione di droghe. Fondamentale per l'operazione è stata la collaborazione con il reparto cinofili della polizia penitenziaria di Nuoro, che ha assistito nelle fasi più delicate della perquisizione. Ma l'attività della squadra Mobile non si è fermata qui. Durante ulteriori perquisizioni, altre due persone sono state denunciate per spaccio di eroina.





Le forze dell'ordine hanno rinvenuto circa 10 grammi di eroina ancora da confezionare, 11 dosi già pronte, strumenti per il confezionamento e circa 2000 euro in contanti, trovati in possesso dei due indagati, entrambi disoccupati. Il denaro, in banconote di piccolo taglio, ha insospettito gli agenti, confermando i sospetti sull'attività illecita. Infine, una donna residente a Cabras è finita nel mirino degli investigatori. La perquisizione ha portato al sequestro di 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, insieme a un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento. Anche per lei è scattata la denuncia per spaccio. L’operazione segna un altro passo avanti nella lotta al traffico di stupefacenti nella provincia di Oristano, evidenziando il costante impegno delle forze dell’ordine nel mantenere alta la pressione sui circuiti dello spaccio.

Un colpo decisivo al traffico di stupefacenti è stato messo a segno dalla polizia di Stato a Oristano. Sessanta chili di marijuana sono stati sequestrati durante un'operazione condotta dalla squadra Mobile, che ha portato alla denuncia di tre persone per produzione e lavorazione illecita di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte attraverso appostamenti e osservazioni discrete, si sono concluse con una perquisizione in un capannone alla periferia di Oristano.