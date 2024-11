Incubo a Serramanna: violenza domestica interrotta dall'arresto

Una corsa verso il telefono, mani tremanti, un numero digitato che pesa come una sentenza: il 112. I carabinieri sono accorsi, rompendo quella notte carica di tensione con il suono delle sirene. Entrati in casa, hanno trovato la scena che nessuno dovrebbe mai vedere: occhi gonfi di lacrime, lividi freschi che parlavano più delle parole. Non era la prima volta. Episodi di violenza, di minacce, di parole taglienti come lame avevano segnato quella convivenza. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, la donna aveva già vissuto quell’incubo più e più volte, schiacciata dalla paura e dalle intimidazioni. Ma quella notte era diversa.





Era la notte in cui aveva deciso che il terrore non sarebbe stato più il padrone di casa. Il 49enne è stato arrestato, portato via tra l’eco delle sue stesse grida. La donna è stata affidata alle cure mediche, le sue ferite documentate dai referti: segni che rimarranno sulla pelle, e ancor di più nella memoria. Dietro le cronache asciutte di un arresto, dietro le statistiche di violenza domestica, c’è la storia di chi trova il coraggio di parlare, anche quando ogni parola pesa come un macigno. E quella notte, in quella casa di Serramanna, una donna ha trovato la voce per dire basta.

