Cronaca Incidente mortale ad Oristano: la vittima aveva 69 anni

Intorno alle 4:30 di questa notte, un uomo di 69, mentre percorreva la via Ozieri ad Oristano, dopo aver urtato un saltafosso, ha perso il controllo della sua Renault Clio per cause ancora da accertare, finendo fuori strada e ribaltandosi. Nonostante la tempestiva segnalazione degli altri automobilisti che transitavano, ed il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dell’ambulanza del 118, l’uomo è deceduto sul colpo, e dunque non è stato possibile rianimarlo, a causa di un trauma toracico. I carabinieri sono alacremente all’opera per determinare le cause di questo mortale accadimento.