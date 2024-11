Paura a Cagliari: ragazza investita da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali

La donna è rimasta a terra e sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi del 118 e la polizia locale. Dopo i primi esami è emerso che le sue condizioni sono gravi – ha riportato un brutto trauma cranico – ma non è in pericolo di vita.

Ennesimo pedone travolto sulle strisce pedonali a Cagliari. Una ragazza di 24 anni è stata investita questa mattina a Cagliari mentre attraversava in viale Poetto, all’altezza della caserma Villasanta intorno alle 8 di questa mattina. Il conducente di un’auto non si è accorto che una persona stava attraversando sulle strisce pedonali e l’ha travolta, scaraventandola a terra. Poi si è fermato per prestare soccorso assieme ad altri automobilisti che seguivano.